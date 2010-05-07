Завод «Орион» не продался и с девятого раза

«Тернопольский радиозавод «Орион» остается в государственной собственности.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник регионального отделения Фонда госимущества Украины в Тернопольской области Михаил ШКИЛЬНЯК, очередной аукцион по продаже завода не состоялся из-за отсутствия заявлений претендентов.

«Это был уже девятый конкурс на протяжении последних трех лет. Но радиозавод «Орион» достаточно сложно продать из-за того, что приобрести его может лишь промышленный инвестор, который занимается аналогичной деятельностью. Соответственно за все время, когда пакет акций выставлялся на конкурсы, не было ни одного реального претендента», – констатирует М.ШКИЛЬНЯК.

При этом он убежден, что завод остается привлекательным объектом для приватизации. «В 2009 году предприятие реализовало промышленной продукции на 32 млн. грн., из которых экспортная частица составила 17, 5 млн. грн., что свидетельствует о потенциале предприятия», – говорит М.ШКИЛЬНЯК.

Дальнейшая судьба пакета акций, по его словам, будет определяться уже в будущем году.

Как уже сообщал УНИАН, ФГИУ в Тернопольской области выставлял на аукцион 27 апреля пакет акций ОАО «Тернопольский радиозавод «Орион» в размере 96,13%. Их стартовая цена составляла 32,728 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" специализируется на производстве систем УКВ-радиосвязи в диапазонах 146-174 и 30-75,999 МГц, в частности, стационарных и мобильных радиостанций; комплексов средств радиосвязи спецназначения для организации УКВ-связи с подвижными бронированными объектами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР и др.