В Киеве полковник упал с третьего этажа

С третьего этажа Нацакадемии обороны выпал 52-летний доцент кафедры Института Воздушных Сил полковник Юрий Шевченко. С переломами ребер и травмами грудной клетки он был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести, сообщил «Сегодня»начальник отдела Департамента прессы и информации Минобороны Константин Садилов. По его словам, ЧП произошло во вторник, когда в академии проводился День окружающей среды, и личный состав привлекался к хозработам. Доцент сидел на подоконнике в одной из аудиторий. «Вдруг зазвонил мобильник, — говорит Садилов, — Шевченко потянулся за ним, видимо, потерял равновесие и выпал из окна». Сейчас проводится служебное расследование инцидента.

В академии говорят, что полковнику якобы в тот день было поручено... мыть окна. «В армии некомплект младших офицеров достигает 30%, — говорит майор Р. — Вот и приходится гонять полковников, как салаг».