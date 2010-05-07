Украинских ветеранов в Москве встретили хлебом-солью под «Катюшу»

Поезд Победы с делегацией ветеранов Великой Отечественной войны из Украины прибыл в Москву.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, ветераны приехали в Россию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия Победы.

На перроне Киевского вокзала их торжественно встретили хлебом-солью и каждому вручили цветы. Праздничную атмосферу создавал военный ансамбль, игравший «Катюшу» и другие песни военных лет, а также танцевальные пары, одетые в военную форму времен войны.

Среди официальных лиц, которые встречали ветеранов из Украины, были представители Посольства Украины в РФ, мэрии Москвы, Минобороны и МИД России, представители общественных организаций.

Программой визита ветеранов предусматривается посещение Центрального музея Великой Отечественной войны и Центрального музея Вооруженных сил, а также участие в приеме от имени министра обороны РФ. 9 мая ветераны будут присутствовать на военном параде на Красной площади.

В составе украинской делегации 11 участников боевых действий. Все они удостоены высоких наград за мужество и отвагу, проявленные в годы войны. Два ветерана - Герои Советского Союза: Иван КАЛИБЕРДА из Львова и Николай НЕВПРЯГА из Днепропетровской области.

Ранее председатель Организации ветеранов Украины Петр ЦИБЕНКО отметил, что делегация везет в Москву памятную капсулу с горстью украинской земли, которая будет передана в Мемориал на Поклонной горе.