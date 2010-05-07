Из Харькова и Львова открываются новые авиарейсы

Авиакомпания Windrose («Роза Ветров») объявляет об открытии ряда новых регулярных рейсов из Харькова, начиная с 1 июня.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, рейс Харьков-Москва-Харьков будет выполняться ежедневно; Харьков-Тбилиси-Харьков - по понедельникам и средам; Харьков-Кутаиси-Харьков - по воскресеньям; Харьков-Батуми-Харьков - по вторникам; Харьков-Ереван-Харьков - по четвергам.

Также, начиная с 1 июня, возобновляется выполнение ежедневного ( кроме субботы) рейса по маршруту Львов-Москва-Львов. Вылет из Москвы в 10.05. Прибытие во Львов - в 10.50 местного времени. Вылететь со Львова пассажиры смогут в 12.35, 16.50 и 18.10.

Кроме того, пассажиры, желающие отдохнуть в Крыму этим летом, смогут воспользоваться авиарейсом Львов-Симферополь-Львов с 1 июля по 9 сентября включительно.

Полеты по всем направлениям будут выполняться на новых комфортабельных самолётах нового поколения Embraer 145.