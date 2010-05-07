Кучма считает важным примирение ветеранов УПА и Советской армии

Бывший Президент Леонид КУЧМА считает важной проблему примирения ветеранов УПА и Советской армии и надеется на ее решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Никогда в обществе, ни при каком Президенте не отвергался вопрос примирения. Но не скопом (это нужно делать), а так, как это происходило в мире», - сказал Л.КУЧМА.

По словам бывшего Президента, сегодня есть возможность посмотреть на эти проблемы с исторической точки зрения, а не только рассматривать их с точки зрения каких-то политических рассуждений. «Поэтому, я думаю, что этот процесс должен происходить без лозунгов, без эйфории, тогда бы он происходил намного быстрее, чем это происходит сегодня», - подчеркнул Л.КУЧМА.

Говоря о подготовке в Украине к празднованию 65-летия Победы, Л.КУЧМА выразил мнение, что «это абсолютно естественно и абсолютно заслужено перед теми, кто ковал эту победу».