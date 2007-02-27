Кабмин ликвидирует корпорацию ”Антонов”

В ближайшие дни выйдет постановление Кабинета Министров Украины о ликвидации авиастроительной корпорации «Антонов». Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ сегодня в ходе «горячей линии» в пресс-клубе Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Сегодня, завтра, выйдет приказ Кабмина о ликвидации корпорации «Антонов», будет создана ликвидационная комиссия».

При этом В.НОВИЦКИЙ отметил, что корпорация создавалась с целью повышения эффективности работы предприятий украинского авиапрома, однако этого не произошло.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября 2006 года Министерство промышленной политики Украины выступило с инициативой создания нового авиационно-строительного объединения на базе корпорации «Антонов».

Как заявил министр промполитики Анатолий ГОЛОВКО, такая форма объединения, как корпорация, не оправдала себя.

А.ГОЛОВКО уточнил, что в новое объединение, помимо предприятий, входивший ранее в концерн, планируется также включить госпредприятия, 60% производимой продукции которых касается авиастроения.

Справка УНИАН. Государственная самолетостроительная корпорация «Антонов» была создана постановлением Кабинета Министров от 14 июля 2005 года во исполнение указа Президента от 27 мая 2005 года. Согласно уставу, органом управления корпорацией определено Правление из семи человек, которое возглавляет генеральный директор - председатель Правления. В корпорацию «Антонов» входят Государственное предприятие «Авиационный научно-технический комплекс имени Антонова» (АНТК им. Антонова, г. Киев), Киевский государственный авиационный завод «Авиант», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), Государственное предприятие «Киевский авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», а также Государственный научно-исследовательский институт авиационных технологий УкрНИИАТ.