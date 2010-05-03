В Кривом Роге застрелен грабитель ювелирного магазина

Вчера в Кривом Роге Днепропетровской области застрелен 49-летний грабитель ювелирного магазина.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

В частности, по данным правоохранителей, в ювелирном магазине «Золотое руно» около 10.00 утра сработала сигнализация. Через 4 минуты наряд Государственной службы охраны прибыл на место происшествия и обнаружил в магазине разбитые витрины и связанного скотчем продавца. При попытке двух неизвестных мужчин выйти из магазина работники милиции начали проводить их задержание. Один из злоумышленников пытался выхватить у сотрудника милиции табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх милиционер применил оружие на поражение и нападавший был ранен в грудь. Другому злоумышленнику удалось бежать. Раненный преступник умер в больнице.

Применение оружия работниками милиции признано правомерным, сообщили в ЦОС.

Установлено, что грабители разбили стеллажи и завладели ювелирными изделиями. Во время нападения продавец успела нажать «тревожную кнопку» сигнализации. Пакет с собранными золотыми изделиями преступникам вынести из магазина не удалось. Он был обнаружен сотрудниками милиции.

В кармане раненного нападавшего были обнаружены ключи от микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с белорусскими номерами. Автомобиль нашли неподалеку от магазину. В нем выявлены два мобильных телефона, паспорт погибшего злоумышленника – гражданина Беларуси, техпаспорт, выписанный на второго нападавшего, – однофамильца или родственника погибшего.

В настоящее время милиция принимает меры по задержанию второго грабителя ювелирного магазина. Также устанавливается законность пребывания транспортного средства и вышеуказанных граждан Республики Беларусь на территории Украины.