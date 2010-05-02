Фестиваль "Война и Мир" объединит семь проектов в Севастополе

В Севастополе фестивалем фотографии «Севастополь. Парадный портрет», посвященным Великой Отечественной войне, сегодня открылся фестиваль «Война и Мир».

Как передает корреспондент УНИАН, открытие фестиваля состоялось на эстрадной площадке Приморского бульвара. После церемонии открытия его участники прошлись по проспекту Нахимова и улице Большая Морская до площади Ушакова. Они ознакомились по пути следования с выставкой ретро-фотографий жителей города, размещенных на сити-лайтах. В проекте приняли участие 36 севастопольских семей, которыми прислано свыше 3 тысяч фотографий. Самая ранняя из них - 1864 года.

Фестиваль завершится в конце сентября Севастопольским кинофестивалем с одноименным названием «Война и Мир», а в целом на протяжении пяти месяцев он будет объединять 7 широкомасштабных, выдержанных в общем стилистическом ключе культурных проектов, осуществляемых на территории города.

12-16 июня в рамках фестиваля «Война и мир» состоится Фестиваль военных оркестров Sevastopol Military Tattoo. Кроме того, с 4 июля на Михайловском равелине (военная крепость на Северной стороне Севастопольской бухты, построенная в середине XIX века) будет работать экспозиция «Героический Севастополь».

C 9 по 16 августа пройдет Фестиваль перформансов и медиа Balaklava Odyssey, 12-16 августа - Фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия», 23-27 сентября - Севастопольский кинофестиваль «Война и Мир», а 23-27 сентября - кино-конкурс «Город у моря».