Сегодня состоялся рейдерский захват ОАО «ЮГОК»

Сегодня в 14-30 силами подразделений Министерства внутренних дел Украины «Титан» и «Беркут» состоялся рейдерский захват ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.). Об этом УНИАН сообщил источник на предприятии.

Как отметил собеседник агентства, в результате рейдерского захвата от управления предприятием было силой отстранено действующее руководство.

По данным источника, руководство рейдерским захватом осуществлял российский бизнесмен Вадим НОВИНСКИЙ, который является деловым партнером депутата от Партии регионов Рината АХМЕТОВА. Основанием для захвата послужило постановление Саксаганского районного суда Кривого Рога №2-2415/10 от 22 апреля 2010 года. Источник также отметил, что ранее, 18 марта на должность председателя Днепропетровской государственной администрации был назначен народный депутата от Партии регионов Александр ВИЛКУЛ, который также является почетным президентом ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (Входят в состав горно-рудного дивизиона компании «Метинвест», которую контролирует Р.АХМЕТОВ - УНИАН).

Представитель комбината уточнил, что сегодня в 14-30 на ЮГОК прибыла группа лиц в сопровождении подразделений “Беркут” и “Титан”. “В 14-50 на предприятии была организована диспетчерская оперативка на которой В.НОВИНСКИЙ довел до сведения руководящих работников предприятия информацию о том, что якобы сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета предприятия, на котором присутствовали 4 члена НС, при этом присутствовал также член НС Геннадий КОРБАН. В результате голосования было принято решение о смене Председателя и членов Правления Предприятия”, сообщил источник на предприятии.

После этого, по его словам, В.НОВИНСКИЙ представил и.о. председателя Правления Михаила КОРОЛЕНКО, который до последнего времени занимал должность генерального директора ОАО "Центральный ГОК" (Входит в состав горно-рудного дивизиона компании «Метинвет», основными акционерами которой являются Р.АХМЕТОВ и В.НОВИНСКИЙ - УНИАН). Так же были представлены новые члены Правления ЮГОКа Александр ЗОРИН, Ирина КУЧУК, Александр РЫБАЛКА и Дмитрий ШЕВЧИК.

Подытоживая, представитель комбината предположил, что проведение рейдерского захвата ОАО “ЮГОК” осуществленное под руководством росийского бизнесмена может означать начало передела собственности в Украине, а его желание оставаться неназванным происходит из-за страха и возможных репрессий.

Справка УНИАН. ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" введен в эксплуатацию в 1955 году. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата и доменного агломерата. ЮГОК производит агломерат железорудный, агломерат железорудный марганцевый, концентраты железорудные, песок из отсева дробления скальных пород, породы сланцевые, щебень.