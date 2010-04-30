Вятрович о ПАСЕ, Голодоморе и политической конъюнктуре

Позиция Совета Европы относительно Голодомора сигнализирует Украине, что нельзя прекращать донесение исторической правды о событиях 1932-1933 годов в нашем государстве.

Об этом говорится в комментарии В.ВЯТРОВИЧА, текст которого передан УНИАН Центром исследований освободительного движения.

«Резолюция ПАСЕ не содержит окончательной юридической оценки Голодомора. Наряду тем Совет Европы в который раз классифицирует его как преступление против человечества, осуждает тоталитарный сталинский режим и предостерегает попытки его реабилитации», – заметил В.ВЯТРОВИЧ.

Экс-директор архива СБУ разъясняет, что это решение стало результатом политического компромисса, ведь за основу взяли проект политической комиссии, а не юридической, которая рекомендовала четко классифицировать события в Украине как геноцид.

«В то же время такая позиция Совета Европы четко сигнализирует Украине – донесение исторической правды о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов в Украине нельзя прекращать. Исследования должны продолжаться историками, а их результаты не должны стать зависимыми от политической конъюнктуры», – убежден В.ВЯТРОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля ПАСЕ одобрила доклад об увековечении памяти жертв Большого голода (Голодомора) в бывшем СССР. В этом документе ПАСЕ отказалась называть Голодомор геноцидом украинского народа, отметив, что от насильственного голода пострадали также народы России, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Юридический комитет ПАСЕ предлагал ряд поправок относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа, однако Ассамблея отказалась их одобрить.

27 апреля этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил депутатам ПАСЕ, что нельзя признавать Голодомор геноцидом, поскольку это была “общая трагедия государств, входивших в СССР”.