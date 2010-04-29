Производительность труда в Украине - одна из самых низких в мире

Украинцы работают, как армяне, а на «черный день» откладывают, как испанцы.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который сделал попытку создать портрет украинца, оперируя языком цифр. Издание публикует подборку исследований “Кто такие украинцы с точки зрения социологии и статистики”.

По индексу производительности труда, рассчитанным еженедельником на основании данных МВФ и Международной организации труда для 85 стран, украинцы занимают 72-е место, пишет еженедельник.

Каждый из работающих украинцев в 2008 году принес нации 16082 дол. Лидерами рейтинга оказались Люксембург (каждый работник там заработал для страны 192931 дол.), Сингапур (129129 дол.) и Норвегия (101919 дол.). Ближайшими «соседями» Украины по показателям эффективности труда являются жители Армении (16762 дол.), Азербайджана (18456 дол.), Таиланда (14459 дол.) и Ирака (13902 дол.).

По оценкам аналитиков McKinsey Company, для поддержки темпов роста ВВП на уровне 1998–2007 годов Украине необходимо повысить производительность труда, как минимум, в 2,6 раза, то есть выйти на уровень Польши, Турции, Эстонии, Литвы и Чили.

Согласно исследованиям, большинство украинцев прилагает максимум усилий для создания резерва на «черный день», пишут «Комментарии:», ссылаясь на данные исследования IMAS International, проведенного при поддержке Erste Group. Приблизительно 68% украинцев считают сбережения важными, что сближает их с австрийцами и сербами (69% граждан этих стран считают сбережения важными). Более ответственно к сбережениям относятся только румыны и венгры (83% и 85% граждан, соответственно, стремятся накапливать деньги). Национальностью, которая наиболее легкомысленно относится к формированию сбережений, являются чехи, где этот показатель составляет всего 57%.

Что касается объема сбережений, то в Украине они составляют всего 9,2% совокупных расходов. Для сравнения: в Швейцарии на сбережение идет приблизительно 17,1%, в Германии - 16,7%, Словении - 16,4%, Австрии - 16,3%, Испании - 10,2%.

При этом материальную или денежную помощь людям или общественным организациям оказывают 37% украинцев, пишут «Комментарии:», ссылаясь на данные общенационального опроса фонда «Демократические инициативы» за 2008 год. Средняя сумма такой помощи составила 185 грн. География благотворительности выглядит таким образом: на западе Украины помощь нуждающимся предоставляли 56,8% населения, в центре и юго-востоке - 39%, а на Донбассе и в Крыму - лишь 21,2%.