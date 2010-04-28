Прокуратура обнаружила множество нарушений при усыновлении

Органы прокуратуры Кировоградской области выявили почти 40 фактов несоблюдения законодательства об усыновлении, а также ряд нарушений при создании приемных семей и детских домов семейного типа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В частности, Добровеличковская районная служба по делам детей, подавая заявление на усыновление, не проверила достоверность данных о будущих иностранных родителях ребенка. Выяснилось, что они подали фиктивную справку о доходах. В дальнейшем в усыновлении потенциальным родителям было отказано.

Прокуратурой Маловисковского района установлено, что приемные родители издевались над детьми, а районный центр, который осуществлял социальное сопровождение семьи, не поднимал вопрос о том, чтобы забрать воспитанников. На теле 8-летней девочки были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, а также переломы ноги и руки, которые согласно судебно-медицинскому исследованию могли образоваться от избиения. Родители также не смогли подтвердить использование государственной помощи в сумме 36,4 тыс. грн. на нужды приемных детей. При этом, супруги, имея домашнее хозяйство, постоянно использовали девочку на непосильной для ее возраста работе. По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело. За совершение указанного преступления приемная мать осуждена, а детей забрали из семьи.

В целом, по результатам проверок прокурорами внесено 25 предписаний и представлений, 5 протестов, 7 постановлений о дисциплинарном производстве. К дисциплинарной ответственности привлечено 9 человек.