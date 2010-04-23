Правительство внесло в ВР проект госбюджета на 2010 год

Правительство внесло в Верховную Раду проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”.

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий документ был зарегистрирован сегодня, 23 апреля.

В то же время текст проекта бюджета на сайте парламента отсутствует.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай АЗАРОВ раньше заявлял, что проект госбюджета на текущий год будет подаваться с дефицитом в 5% ВВП.