Правительство внесло в ВР проект госбюджета на 2010 год
20:57, 23 апреля 2010Общество
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Документ зарегистрирован
Правительство внесло в Верховную Раду проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”.
Как сообщается на сайте ВР, соответствующий документ был зарегистрирован сегодня, 23 апреля.
В то же время текст проекта бюджета на сайте парламента отсутствует.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай АЗАРОВ раньше заявлял, что проект госбюджета на текущий год будет подаваться с дефицитом в 5% ВВП.
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