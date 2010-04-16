В параде в Москве примут участие 75 украинских военнослужащих

В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие 75 украинских военнослужащих.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам в Москве сообщил военный атташе при Посольстве Украины в РФ Андрей ПОЛИЩУК.

«По официальному приглашению российской стороны в параде Победы на Красной площади примет участие воинское подразделение Вооруженных сил Украины, в состав которого войдут руководящий состав и курсанты Академии Сухопутных Войск Вооруженных сил Украины (Львов) в количестве 75 человек», - сказал А.ПОЛИЩУК.

По его словам, возглавит украинскую «коробку» начальник академии генерал-лейтенант Павел ТКАЧУК.

А.ПОЛИЩУК также сообщил, что украинские военные пройдут по Красной площади в таком порядке – командная группа во главе с начальником академии и двумя офицерами, знаменная группа с государственным флагом Украины и «коробка» курсантов 8х8.

Он заметил, что украинские военнослужащие прибудут в Москву 30 апреля железнодорожным транспортом, а вернутся домой 10 мая.

«Украинские военнослужащие прибывают без оружия, оружием обеспечивает российская сторона, вместе с тем украинское военное ведомство обеспечивает оружием российских военнослужащих, которое будет идти по Крещатику», - сказал А.ПОЛИЩУК.

Военный атташе заметил, что сразу по прибытии украинское подразделение приступит к тренировке. По его словам, 4 мая состоится ночная репетиция парада на Красной площади, днем 6 мая состоится генеральная репетиция парада.

А.ПОЛИЩУК также сообщил, что украинские военнослужащие будут жить на территории Московского высшего военного командного училища.

Он заметил, что переезд украинских военнослужащих будет осуществляться за счет Министерства обороны Украины, а проживание, питание и транспорт в Москве – за счет Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, в парадах 9 Мая в четырех украинских городах вместе с представителями Вооруженных сил Украины примут участие 1040 российских военнослужащих.

В Киеве в параде примут участие 69 российских военнослужащих, в Севастополе – 746, в Керчи – 75, в Одессе – 75, а также в Николаеве – 75 представителей Вооруженных сил России.