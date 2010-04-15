Медведько: в деле Гонгадзе могут появиться другие фигуранты

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не исключает, что по результатам дополнительных фоноскопических экспертиз записей бывшего майора государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появятся новые фигуранты.

Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 65 от 15 апреля).

«Мы заканчиваем расследование этого уголовного дела. Думаю, завершим в июле-августе этого года – раньше никак не получится. Длительное время проводилась очень сложная международная фоноскопическая экспертиза (записей, переданных Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Генпрокуратуре). После того как мы в конце 2009 года получили заключение, у нас появились новые вопросы, и были назначены дополнительные фоноскопические экспертизы, которые сейчас проходят», - сообщил А.МЕДВЕДБКО.

Он также напомнил, что Генпрокуратура провела шесть судебно-медицинских криминалистических экспертиз черепа и остатков костей.

«Они подтверждают, что кости принадлежат погибшему журналисту Гонгадзе. Но в деле есть еще потерпевшие – мать и жена, которые хотят, чтобы мы также провели международную экспертизу в США. Получив их пожелание, мы сразу включились в работу и до последнего времени находились в переговорном процессе. И только сейчас получили подтверждение – в США готовы провести эту экспертизу. Но для этого мы должны предоставить им целый перечень документов. И только после того, как их изучат, они окончательно скажут: да, мы будем проводить эту экспертизу», - отметил генпрокурор.

Что касается обвиняемого бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что «он работает со следователем, дает показания, которые подтверждаются другими материалами дела. Возможно, в деле появятся и другие фигуранты».

При этом генеральный прокурор уточнил, что «работать с другими лицами» следствие сможет лишь после получения результатов дополнительных фоноскопических экспертиз.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины передал европейским экспертам записывающее устройство и фрагменты записей, якобы сделанных им в кабинете бывшего Президента Л.КУЧМЫ, которые могут касаться уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

29 октября 2009 г. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заверил, что международные эксперты признали аутентичными фрагменты его записей (касающиеся дела Г.Гонгадзе), якобы сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан. После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля 2009 года в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодняшний день найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».