В Луганске инженер попал под винт самолета: состояние тяжелое

Во время предполетной подготовки самолета Тюменской авиакомпании «Uтаіr» АТР-42 «Луганск-Москва» 14 апреля в 13.30 в результате нарушения техники безопасности авиационным винтом был травмирован инженер технического контроля инженерно-авиационной службы аэропорта, 1941 г.р. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.

Он был доставлен в 4-ю городскую больницу с диагнозом: рубленная рана левой половины грудной клетки левого плеча, открытый перелом ребер слева, открытый гиперпневмоторекс, травматический шок. Мужчину срочно прооперировали, однако состояние потерпевшего тяжелое.

Из-за происшествия был задержан вылет этого самолета до замены его авиакомпанией другим самолетом.

Самолет французского производства, адрес прописки – российская столица. На его борту находился 31 пассажир. По факту происшествия ведется следствие.

Согласно сообщению пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области, несчастный случай произошел во время подготовки самолета «Луганск – Москва» к полету. Техник подключил переговорное устройство, чтобы давать команды экипажу на пуск двигателей. «Он должен был, - сказал начальник Луганской государственной инспекции промышленной безопасности и охраны труда на транспорте Владимир КУРЕННЫЙ, - после этого отсоединить устройство, отойти и дать команду на движение самолета. Но самолет начал движение без сигнала техника. Во время движения винтом и был травмирован работник. Если бы самолет поднялся в небо, ситуация была бы намного хуже. Сейчас врачи спасают жизнь техника. А самолету нужен ремонт».

В.КУРЕННЫЙ также отметил, что это первое такое происшествие в Луганском аэропорту за годы существования.