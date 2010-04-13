Москва готова обсуждать новые предложения Киева по газу

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что российская сторона готова обсуждать новые предложения Киева по цене на газ.

Как передает РИА Новости, об этом он сказал в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Вашингтоне.

Президент РФ считает, что, несмотря на то, что «действуют ранее подписанные соглашения», этот вопрос должен быть рассмотрен и проработан на уровне профильных ведомств двух стран.

В ответ на замечание В.ЯНУКОВИЧА, что он пока не получил от российского президента "ответа в плане компенсации цен на газ", Д.МЕДВЕДЕВ, в частности, сказал: "Думаю, есть резон инициировать дополнительные действия со стороны профильных министерств и ведомств".