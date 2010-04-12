Ярославский говорит, что в футбол его затащил Ахметов

Владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что заниматься футболом его "заставил" Ринат Ахметов.

Об этом он сказал в интервью программе "черное и белое" на телеканале ТВі.

"Я до "Металлиста" был, можно сказать, никаким болельщиком. А если каким-то и был, то болел за "Шахтер", - рассказал Ярославский.

"Мы с ним (Ахметовым) общались. Я бывал в Донецке, ездил в Донецк, видел, как он переживает безумно, и удивлялся, как можно так нервничать", - сказал бизнесмен.

"И он мне начал там: Санечек, давай посмотри на "Металлист" в Первой лиге, футбольный город, болельщики... посмотри, тебе будут аплодировать стадионы, будешь там полтора миллиончика тратить", - рассказал Ярославский.

"Я так прикинул, что можно на это пойти. В итоге начал 30 миллионов в год тратить... То, что я занялся "Металлистом", автор этому - Ринат Ахметов", - подчеркнул он.

Кроме того, комментируя свое обращение к председателю Федерации футбола Украины Григорию Суркису с призывом уйти в отставку, Ярославский заявил: "Суть в том, что Суркис, как президент Федерации и один из акционеров "Динамо", влияет на результаты матчей".

"Я бы хотел, чтобы у всех были равные условия в чемпионате", - отметил бизнесмен.

На вопрос, отказался бы он от должности председателя ФФУ, если бы ему сделали такое предложение, Ярославский ответил: "100%. 1000%. Это ни в коем случае невозможно".

"Ну вы представляете, остается до конца чемпионата одна игра и у меня есть возможность повлиять на то, чтобы Металлист стал чемпионом. Повлияю я? Разумеется повлияю... Я не хочу, чтобы у меня была эта возможность", - подчеркнул он.

Кроме того, комментируя идею объединения футбольных чемпионатов России и Украины, Ярославский заявил: "Если это на пользу украинскому чемпионату - я за. Но я хотел бы пока разобраться в украинском".

Украинская правда