Эстония выполняет все критерии для перехода на евро в 2011 году

Эстония выполняет все необходимые для перехода на евро критерии и готова вступить в еврозону в 2011 году, заявил в пятницу находившийся с визитом в Финляндии премьер-министр Эстонии Андрус Ансип во время встречи со своим финским коллегой Матти Ванханеном.

"Благодаря тому, что мы поддерживаем свои финансы в порядке и произвели структурные реформы, мы готовы присоединиться к еврозоне в начале будущего года. Критерии по инфляции Эстония выполнила уже в прошлом году, долг правительственного сектора у нас один из самых низких в Евросоюзе и составляет 7,2% от ВВП. Дефицит бюджета у нас также один из самых низких в ЕС - всего 1,7% от ВВП", - приводит слова Ансипа РИА "Новости".

Ранее Эстония неоднократно заявляла, что готова ввести в обращение общеевропейскую валюту с 1 января 2007 года. Однако показатели инфляции в стране значительно превышали Маастрихтские критерии, согласно которым уровень инфляции в стране, претендующей на вхождение в зону евро, не должен превышать более чем на 1,5% средний уровень инфляции трех стран ЕС с наименьшими показателями инфляции.

В марте 2009 года правительство Эстонии твердо решило перейти на евро не позже 1 января 2011 года.

До начала финансового кризиса Эстония накопила значительные резервы - по данным Минфина, сейчас в стабилизационном резерве находятся 4,7 миллиарда крон (более 300 миллионов евро).

Кроме того, во время кризиса страна провела серьезные сокращения бюджета и структурные реформы, что дало ей возможность уменьшить дефицит правительственного сектора бюджета страны в 2009 году до 3,7 миллиарда крон (237 миллионов евро), или 1,7% от ВВП, что свидетельствует об уверенном выполнении Маастрихтских критериев. Согласно этим критериям, для перехода на евро необходимый уровень бюджетного дефицита должен быть менее 3% от ВВП.

Ванханен отметил, что Эстония является практически единственной страной в ЕС, которая выполняет все Маастрихтские критерии.

"Евро нуждается в позитивных сигналах, и присоединение Эстонии к еврозоне даст такой сигнал. Я надеюсь, что Эстония перейдет на евро как можно быстрее, поскольку для Финляндии это очень важно",-сказал глава финского правительства.

По словам Ванханена, переход Эстонии на евро даст ее экономике чувство уверенности и стабильности, и это пойдет на пользу экономическим связям между соседними странами.