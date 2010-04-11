Руководство украинской армии соболезнует польским военным

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ и начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Иван СВИДА выразили соболезнования руководящему составу Министерства Национальной обороны Республики Польша и личному составу Войска Польского в связи с катастрофой самолета, на котором находились должностные лица официальной польской делегации во главе с Президентом Республики Польша, в частности, высшее военное руководство страны.

Об этом говорится в переданной УНИАН Департаментом печати и информации Министерства обороны Украины телеграмме, направленной украинским военным ведомством польской стороне.

Министерство обороны Украины, весь личный состав Вооруженных сил Украины, и мы лично, глубоко поражены трагедией, произошедшей 10 апреля в Смоленской области Российской Федерации.

В телеграмме отмечается: «От имени оборонного ведомства Украины, всего личного состава Украинской армии, выражаем соболезнования руководству Министерства Национальной обороны Республики Польша, всем военнослужащим Войска Польского, родным и близким погибших.

Это большая утрата для всего братского польского народа и Войска Польского”.

“Мы разделяем вашу скорбь и грустим вместе со всеми воинами вооруженных защитников Республики Польша и семьями погибших.

От имени руководства Министерства обороны Украины и всего личного состава Вооруженных сил Украины, работников украинского оборонно-промышленного комплекса выражаем искренние соболезнования родным и близким трагически погибших”, - говорится в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы 10 апреля самолета Ту-154 под Смоленском Польша потеряла все высшее военное руководство.

Среди погибших – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Франтишек Гонгор, главнокомандующий Сухопутными войсками Тадуш Бук, главнокомандующий Военно-морскими силами Анджей Карвета, командующий Военно-воздушными силами Анджей Бласик, командующий Войсками специального назначения Влодзимеж Потасинский, глава Оперативного командования Вооруженных сил Бронислав Квятковский, командующий гарнизона города Варшавы Казимеж Гилярский.