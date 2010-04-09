Вступительный экзамен по украинскому языку больше не обязателен

Министерство образования и науки внесло изменения в Условия приема в высшие учебные заведения Украины в 2010 году, согласно которым теперь предоставлено право лицам, не аттестованным по украинскому языку и литературе, сдавать вступительный экзамен по тому языку, оценки по которому выставлены в аттестате. Об этом идет речь в приказе Министерства образования и науки № 243 от 26 марта 2010 г., обнародованном на его сайте.

Минобразования также регламентировало количество высших учебных заведений и направлений подготовки (специальностей), куда абитуриент может подать заявление - не более пяти высших учебных заведений Украины и не более трех направлений подготовки (специальностей).

В соответствии с внесенными изменениями, предусматривается учет среднего балла аттестата с округлением до десятых долей балла (по 200-балльной шкале).

Даны изменения уже зарегистрированные Министерством юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на политолога, публициста Тараса ВОЗНЯКА, действия нынешнего руководства Министерства образования во главе с Дмитрием ТАБАЧНИКОМ способствуют дальнейшему вытеснению украинского языка из широкого потребления. По мнению политолога, “главная цель министра ТАБАЧНИКА – не защитить русский, которым и так владеют все 100% украинцев, а не дать распространиться украинскому, заблокировать возможность украинской молодежи полноценно изучать украинский язык, а соответственно - творить украинскую целостную политическую нацию”.

По мнению первого директора Украинского центра оценивания качества образования Лилии ГРИНЕВИЧ, ограничение количества высших учебных заведений, в которые можно подать документы для поступления, сужает права поступающих. По ее словам, вместо того чтобы усовершенствовать систему приема и документооборота, нынешнее руководство Министерства образования и науки Украины пошло путем сужения прав поступающих. Учет среднего балла аттестата по 200-бальной шкале при вступлении в вузы всего за несколько месяцев до вступительных экзаменов создаст дополнительное давление на систему школьного образования, считает Л.ГРИНЕВИЧ.