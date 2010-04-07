Янукович надеется на газовые месторождения в Казахстане

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что украинские специалисты и предприятия будут принимать участие в разработке газовых месторождений на территории Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Астане, где находится с однодневным официальным визитом.

«Надеемся, что станем партнерами в развитии газовых месторождений в Казахстане», - сказал В.ЯНУКОВИЧ после встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и по результатам проведения переговоров в составе официальных делегаций.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что когда дважды был премьер-министром Украины, то предлагал казахстанской стороне реализацию таких совместных проектов.

Как отметил Президент Украины, кроме договоренностей в топливно-энергетической отрасли, во время визита были обсуждены конкретные проекты по многим направлениям сотрудничества между двумя странами, в частности, в области сельскохозяйственного машиностроения, а также торгово-экономического сотрудничества.