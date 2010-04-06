Стокгольмский суд: Нафтогаз должен заплатить РосУкрЭнерго $197 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского суда должен выплатить компании «РосУкрЭнерго» 197 млн. долл. по иску 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК.

При этом в пресс-службе уточнили, что соответствующее решение суда было принято на прошлой неделе, а сумма выплаты почти в 7 раз ниже заявленной в иске – 1,4 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, первый иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» был подан в апреле 2008 года. В январе 2009 года «РосУкрЭнерго» подала еще три иска против «Нафтогаза» в Арбитражный институт в Стокгольме. В свою очередь, «Нафтогаз» подал четыре отдельных встречных иска к «РосУкрЭнерго».

Все иски по этому спору объединены в одно дело, которое рассматривается в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма.