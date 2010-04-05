Вокзал в Бахчисарае оцеплен из-за информации о минировании

Милиция не пускает людей на привокзальную площадь и в здание железнодорожного вокзала в Бахчисарае. Специалисты ищут в здании взрывное устройство, передает корреспондент РИА Новости, оказавшийся на месте события.

Сотрудники ГАИ перекрыли проезд в 200 метрах от здания вокзала. Людей не подпускают к зданию ближе, чем на 100 метров. Торговые киоски на привокзальной площади закрыты, продавцов в них нет.

Возле милицейского оцепления находится около 150 человек, это, в основном, пассажиры, рассчитывающие сесть на электричку до Симферополя или Севастополя, а также пассажиры с билетами на поезд "Севастополь-Москва", сделал в Бахчисарае остановку. Людей, вышедших из вагонов, милиционеры вывели из оцепленной территории.