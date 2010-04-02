В Киев привезут Благодатный огонь и икону "Богородица улыбающаяся"

В Великую Субботу, 3 апреля, накануне Пасхи в Киев из Иерусалима прибудут Благодатный огонь и Вифлеемская икона Божией Матери или "Богородица улыбающаяся" из пещерного Храма Рождества Христова в Вифлееме.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской православной церкви , встреча Благодатного огня и чудотворной иконы состоится в субботу в 19.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры. Официальную делегацию УПЦ встретит Митрополит ВЛАДИМИР.

В день Пасхи, 4 апреля, в 16.00 торжественным крестным ходом с Благодатным огнем святыню перенесут к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора в Киеве (Железнодорожное шоссе, 3, станция метро «Лыбедская»).

Как сообщили в УПЦ, в крестном ходу примет участие духовенство всех столичных храмов и монастырей, викарные архиереи Киевской митрополии и верующие.

После этого в 17.00 в парке строительства кафедрального собора состоится Великая Пасхальная вечерня, которую возглавит Митрополит ВЛАДИМИР. Предстоятель УПЦ заложит капсулу и ковчег с мощами в фундамент будущего кафедрального собора в честь Воскресения Христова.

Вифлеемская икона Божией Матери будет находится в Киеве до 18 апреля в деревянном храме в честь Всех святых на месте строительства кафедрального собора УПЦ. Поклониться святыне смогут все желающие.

Вифлеемская икона прославилась многими чудесами уже в наше время. По традиции, перед этой иконой, находящейся перед входом в пещеру, где родился Христос, молятся о даровании детей, об их благополучии и о семейном счастье.

Икона была пожертвована в базилику Рождества Христова Русским императорским домом. Это единственная из икон Божией Матери, на которых Пресвятая Дева улыбается. Икона относится к типу «Одигитрия» («Путеводительница») - изображение Богородицы с отроком на руках.

По преданию, евангелист Лука написал три образа подобного типа: Иерусалимский, Царьградский и Эфесский. Наиболее знаменит Иерусалимский образ. В 463 году он был перенесен в Константинополь. Считается, что именно благодаря заступничеству Иерусалимской иконы византийские войска отразили нападение скифов. В 988 году икону подарили в Корсунь святому равноапостольному князю Владимиру. Вскоре образ Богородицы Одигитрии стал одним из самых распространённых на Руси.

На Вифлеемской иконе Пречистая Дева изображена с Младенцем Христом. В левой руке Младенца символ царственной власти, правой Он благословляет всех молящихся перед образом Его Пречистой Матери. Божия Матерь указывает на Спасителя, являясь Путеводительницей, ведущей к Христу, от греха - к спасению.