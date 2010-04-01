Азаров: Украина проводит политику энергетической независимости

Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Казахстаном в энергетической сфере.

Об этом, как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с действующим председателем ОБСЕ – министром иностранных дел Республики Казахстан Канатом САУДАБАЕВЫМ.

По его словам, вопрос диверсификации источников поставок природного газа и нефти для Украины является крайне актуальным: "Руководство Украины реализует политику энергетической сбалансированности и независимости нашего государства".

В частности, Н.АЗАРОВ видит большие перспективы в развитии сотрудничества Украины и Казахстана в газовой сфере. "Украина заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве со страной, богатой энергоресурсами", - подчеркнул премьер-министр Украины. При этом глава правительства добавил, что Украина для Казахстана может быть интересна как транзитное государство: "У Казахстана могут быть стратегические интересы в плане транзита казахских товаров через территорию Украины. Мы готовы предоставить казахским грузоперевозчикам привлекательные тарифы, создать другие условия".

Н.АЗАРОВ считает, что такое сотрудничество в результате будет эффективным и взаимовыгодным.