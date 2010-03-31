Кабмин отменил решение Тимошенко о приоритетной зарплате шахтеров

Правительство отменило предыдущие решения Кабинета министров Украины об отсрочке уплаты начисленных налогов на заработную плату работников государственных угледобывающих предприятий и платежей в Пенсионный фонд и другие фонды социального страхования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 31 марта.

По словам министра труда Василия НАДРАГИ, необходимость такого шага обусловлена тем, что предыдущим правительством был принят ряд протокольных решений о направлении средств, поступающих из Государственного бюджета от реализации угля, исключительно на выплату заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий с отсрочкой уплаты начисленных налогов и платежей в Пенсионный фонд Украины и другие фонды социального страхования. Это, отметил В.НАДРАГА, привело к стремительному росту задолженности государственных угледобывающих предприятий перед Пенсионным фондом и другими фондами социального страхования.

По состоянию на 24 марта этого года задолженность превышала 3,3 миллиарда гривень.

В.НАДРАГА также сообщил, что Кабмин поручил Минтруда, другим заинтересованным органам центральной исполнительной власти и Пенсионному фонду Украины проработать вопрос о реструктуризации задолженности.