Прокуратура обжаловала решение суда о «реабилитации» Бакая

Столичная прокуратура обжаловала решение Печерского районного суда Киева, который закрыл уголовные дела в отношении бывшего председателя Государственного управления делами Игоря БАКАЯ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

В частности, по данным пресс-службы, прокуратурой Киева сегодня внесена апелляция в Апелляционный суд Киева на решение Печерского районного суда от 23 марта 2010 года, которым повторно удовлетворена жалоба представителя И.БАКАЯ и отменены постановления о возбуждении уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева закрыл все уголовные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой Украины и прокуратурой столицы в отношении И.БАКАЯ в 2006 году.

И.БАКАЯ обвиняли в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества. Речь шла об отчуждении столичных гостиниц «Днепр», «Украина», недвижимого имущества Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Также его обвиняли в злоупотреблении при использовании авиационной техники госпредприятия «Украина» и ряда других преступлений. Ущерб государству, который нанес И.БАКАЙ в должности руководителя Госуправления делами, превысили, по данным стражей порядка, 350 млн. грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно потратили 828,5 млн. грн.

И.БАКАЙ выехал из Украины в Россию в 2004 году после своей отставки с должности руководителя Государственного управления делами.

Он возглавлял Государственное управление делами с октября 2003 года по декабрь 2004 года.