Табачник объяснил студентам, что будет менять в правилах поступления

Министерство образования и науки Украины хочет вернуть вузам право влиять на зачисление студентов.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном студенческом союзе Украины со ссылкой на результаты встречи министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА с представителями органов студенческого самоуправления в Национальном авиационном университете.

По информации Национального студенческого союза, уже в следующем году МОН планирует расширить полномочия высших учебных заведений по зачислению поступающих, когда вузы смогут самостоятельно определять одну из форм вступительных испытаний, которая будет оценена в 200 баллов.

"Что это будет - эссе, набор мотивационных и рекомендательных писем, тест или собеседование – определит вуз. Внешнее независимое оценивание (ВНО) мы не планируем отменять, то есть, как и раньше, 600 баллов абитуриент сможет получить, сдав ВНО, а еще 200 баллов - за школьный аттестат", - цитирует Д. ТАБАЧНИКА пресс-служба Национального студенческого союза.

В то же время, по данным студенческой организации, изменения в проведении ВНО будут уже в этом году. В частности, тестирование начнется в 11:00, а не в 9:00 (как было раньше) с тем, чтобы школьники из отдаленных районов и сел имели возможность вовремя добраться до пунктов тестирования и отдохнуть перед тестами. Кроме того, внесены изменения в порядок сдачи ВНО, который предусматривал проведение тестирования только в областных центрах, - тестирование по основным предметам (украинский язык и литература, математика, история Украины) будет проводиться в пунктах тестирования, расположенных на расстоянии не более 50 км от места проживания абитуриентов.

"Сегодня ученики 10-11 классов нередко просто не посещают занятия, изучая два-три предмета, по которым они собираются сдавать тестирование. Поэтому система сегодня напоминает фигуру человека, у которого гипертрофирована одна группа мышц, а мы ему говорим, что этот человек красивый", - заявил президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ.

По его мнению, для того, чтобы можно было в полной мере реализовать понятие среднего образования, необходимо, чтобы система приема в высшие учебные заведения состояла, по крайней мере, из трех компонентов: учета внешнего независимого оценивания (борьба с коррупцией), учета школьного аттестата, а также включала составляющую, которая базируется на принципе «создай, а не воспроизведи».

"Однако, есть опасения, что вместе с расширением прав вузов по приему студентов, родителям снова придется искать чемоданы и конверты", - сказал А. ИГНАТОВИЧ.

По информации Национального студенческого союза, министр образования и науки Украины поддержал инициативу студентов о привлечении их к контролю за вступительной кампанией, пообещав разослать руководителям высших учебных заведений письма о включении представителей органов студенческого самоуправления в состав приемных комиссий.