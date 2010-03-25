Государство не вернуло 4 млн гривен НДС греко-католической церкви

Государство не вернуло Украинской греко-католической церкви 4 млн. грн. НДС за строительство Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Об этом сообщил в комментарии УНИАН епископ-помощник Киевской архиепархии УГКЦ, председатель наблюдательного совета строительства Собора Воскресения Христова Владыка Иосиф (МИЛЯН).

«В прошлом году мы подали в структуры государственной власти просьбу о возвращении НДС. Согласно закону, для того, чтобы организация могла претендовать на возвращение НДС, должна быть создана какая-то юридическая организация, которая занимается строительством. В плоскости законодательства мы собрали все документы, создали такую структуру, которая контролирует строительство и, соответственно, одной из ее задач было возвращение НДС. Потому что на таком большом строительстве, которое, согласно смете, оценивается в десять миллионов долларов, сумма НДС будет существенной», – отмечает Владыка Иосиф.

По его словам, сначала казалось, что дело решится положительно. Налоговая инспекция на строительстве работала два месяца, все точно проверяла. «Однако налоговая инспекция высшего уровня в Украине спихнула этот вопрос на налоговую администрацию Днепровского района города Киева. А та прислала нам отписку. То есть, деньги нам не вернули. Конечно же, это повлияло на темпы строительства», – сказал он.

В Государственной налоговой администрации Днепровского района Киева, куда по телефону обратился УНИАН, отказались комментировать этот вопрос, посоветовав направить «официальное обращение».