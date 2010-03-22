Королевская: уже в этом Украине необходимо улучшить бизнес-климат

В 2010 г. Украине необходимо улучшить инвестиционный и бизнес-климат.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, общаясь с журналистами во время церемонии вручения премии «Человек года» 20 марта.

По ее словам, одна из главных задач сегодня – модернизация экономики. «Я считаю, одна из главных задач – модернизация экономики страны. Начинать необходимо с улучшения инвестиционного и бизнес климата. Многие страны, с аналогичными украинским условиями, смогли провести технологические революции. К сожалению, мы за 18 лет этого сделать не смогли», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, сейчас есть все возможности реализовать проекты, в которых действительно нуждается страна. «Время еще не упущено, но его мало», - говорит депутат.

По словам главы комитета промполитики, 2010 год должен стать "годом действий". И только в этом случае страна будет иметь реальные экономические перспективы.

По словам депутата, несмотря на то, что 2009 год был одним из сложнейших в нашей истории, украинский бизнес в целом смог пройти это нелегкое кризисное время и достойно из него выйти. «Номинанты на премию («Предприниматель года» – УНИАН) – это поистине не только те, кто смог перебороть кризис, но кто смог победить, кто имеет силу, волю и дух», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ, вручая премию в номинации «Предприниматель года» главе наблюдательного совета концерна "Галнафтогаз" Виталию АНТОНОВУ.