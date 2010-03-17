В Тернопольской области - очередной мусорный скандал

Жители села Миролюбовка Тернопольской области не допустили на участок рабочих, которые должны были сегодня начать там строительство временной мусорной свалки.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Тернопольского городского совета Олег УДИЧ, жители соседних сел в который раз заблокировали въезд на этот объект и помешали начать строительно-монтажные работы нового полигона временного складирования твердых бытовых отходов. По его словам, накануне власти города направили правоохранительным органам письма с просьбой обеспечить общественный порядок, однако правоохранителей не было на месте инцидента.

Заместитель начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей ДРОЗДОВСКИЙ отметил, что мэрия имеет право собственности на земельный участок возле Миролюбовки, получено разрешение на ведение строительства, заключено соглашение с подрядчиком об осуществлении строительных работ на объекте временного складирования ТБО методом прессования в тюки, покрытые герметичной оболочкой. Работы не начинаются лишь из-за того, что люди блокируют подступы к выделенному участку.

По данным О.УДИЧА, мусор из Тернополя не вывозится уже 7 дней. Сейчас местная власть работает над решением проблемы.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2009 года жители прилегающих сел к Малашевской мусоросвалке, куда вывозился мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Проблема с вывозом мусора из Тернополя существовала почти два с половиной месяца.

12 октября после подписания меморандума между Тернопольской ОГА и общинами сел Малашевцы и Игровица о взаимопонимании, которым регулировались спорные вопросы функционирования мусоросвалки, жители Малашевцев разблокировали дорогу.

29 ноября жители села Малашевцы снова перекрыли дорогу на мусоросвалку.

До недавнего времени мусор из Тернополя вывозили в Хмельницкую, Львовскую, Ривненскую и Ивано-Франковскую области, поскольку все соглашения относительно вывоза мусора на местные свалки были разорваны. 10 марта 2010 года закончился срок и этих краткосрочных соглашений, следовательно мусор из города не вывозится.

Малашевская мусоросвалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она находится во 2-ом поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ со свалки в производительный водоносный слой.