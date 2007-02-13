В Москве выстрелом в голову убит гражданин Украины

Во вторник днем на севере Москвы застрелен гражданин Украины, житель Луганска Юрий Ахметенков.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, около 14:40 по адресу: Большой Коптевский проезд, дом 10, корпус 1 неизвестный выстрелил в голову Ахметенкову и скрылся. По подозрению в совершении убийства разыскивается мужчина в возрасте 30-35 лет, в темной одежде и с сумкой. Род занятий убитого устанавливается.

Обком