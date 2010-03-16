В 10 школах Севастополя преподают защиту прав потребителей

В 10 севастопольских школах на сегодня преподают курс «Защита прав потребителей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Севастопольского управления по защите прав потребителей Александр ШМИДМАН на брифинге.

По утверждению А.ШМИДМАНА, во введении курса по защите прав потребителей в школах города Севастополь и Николаев были первооткрывателями.

Причем, как добавил он, «если в 2008 году это было 4 школы, то теперь - 10 школ, и есть перспектива, что в ближайшие 2-3 года большинство учебных заведений города, и речь не только о средней школе, введут данный курс».

Также, по информации начальника управления, Севастополь является одним из 7 регионов Украины, где реализуется региональная программа по защите прав потребителей.

Справка УНИАН. Всего в Севастополе насчитывается 65 средних школ. 15 марта отмечался Всемирный день прав потребителей.