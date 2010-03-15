В Запорожье пьяный таранил авто милиции и переехал милиционера

В Запорожье местный житель, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, переехал милиционера, который пытался задержать его после ДТП.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, 14 марта ночью в районе центрального автовокзала Запорожья наряд ППС стал свидетелем ДТП: автомобиль "Мицубиши" столкнулся с ВАЗ-2109.

"Водитель иномарки попытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования авто нарушителя было заблокировано двумя милицейскими автомобилями, но водитель отказался выйти из машины. Он совершил несколько столкновений со служебными автомобилями, а потом ударил автомобилем двоих милиционеров, и когда один из них упал на землю, совершил наезд на правоохранителя, причинив ему серьезные телесные повреждения", - сообщили в ЦОС.

После этого, по данным ГУ МВД Украины в Запорожской области, другие сотрудники милиции были вынуждены применить оружие, в результате чего водитель "Мицибиши" получил ранение левого бедра и был задержан.

"Как показала экспертиза, 43-летний житель пгт Балабино, находившийся за рулем иномарки, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - сообщили в ЦОС, отметив, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.