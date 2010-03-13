Снаряды, которые взрывались под Хмельницким, загорелись сами?

По предварительным данным, взрывы снарядов под Хмельницким повлекли самовозгорание одного из ящиков боеприпасов, которые загружались для утилизации.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

“Во время загрузки 23-миллиметровых снарядов, которые предназначались для утилизации, произошло самовозгорание в одном из ящиков, в результате чего произошел пожар и детонация”, - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул при этом, что чрезвычайная ситуация ликвидирована. Впрочем, во время взрывов осколочные ранения обеих ног получил сотрудник госпредприятия Укроборонсервис.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Хмельницком районе вблизи села Гузевицы произошел пожар, который повлек детонацию боеприпасов на территории государственного предприятия Укроборонсервис. Здетонировали снаряды малого калибра разрывного действия, которые используются в военной авиации.

Примерно через час пожар был ликвидирован, угрозы населенному пункту нет.