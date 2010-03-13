В Донецкой области на одну вакансию - 11 безработных

В Донецкой области в настоящее время (по состоянию на начало марта 2010 года) на одно свободное рабочее место-вакансию претендуют 11 зарегистрированных безработных.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные областного центра занятости. Так, по состоянию на 1 марта 2010 года, на учете в центрах занятости Донецкой области находилось более 37 тыс. незанятых граждан, статус безработного имели 36,1 тыс. лиц, из которых 27,3 тыс. - получили помощь по безработице. Нагрузка на одно свободное рабочее место-вакансию составила 11 человек.

В ОГА констатировали, что на 1 марта 2010 года количество вакансий в регионе составляло 3,6 тыс., в том числе: для рабочих - более 1,6 тыс., для служащих – 1,447 тыс., и 479 вакансии - для лиц, которые не имеют специальной подготовки.

По последним оперативным данным большая часть работников, высвобожденных в связи с изменениями в организации производства, имели профессию (специальность) - экономиста, бухгалтера, слесаря-ремонтника, инженера, водителя автомобиля.

Численность граждан, трудоустроенных в регионе по направлениям службы занятости в январе-феврале 2010 года, составляла 5 тыс. 160 лиц, в том числе за счет предоставления дотаций работодателям - 180 лиц; проходили профессиональное обучение по 136 профессиям 1 тыс. 260 безработных; в оплачиваемых общественных роботах принимали участие 2 тыс. 451 человек.