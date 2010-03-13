Президент ЕЦБ согласен на создание европейского аналога МВФ

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише выразил предварительное согласие на создание европейского аналога Международного валютного фонда (МВФ). Слова главы ЕЦБ прозвучали во время его визита в США, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си.

По словам Ж.-К.Трише, новое объединение не стоит называть "Европейский валютный фонд", поскольку его деятельность в большей степени будет ориентирована на поддержку финансовой системы государств, а не европейской валюты как таковой.

Ранее идею создания так называемого "Европейского валютного фонда" поддержала и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Накануне министр финансов Германии Вольфганг Шойбле подтвердил готовность Германии участвовать в создании этой организации.

Инициатива о создании "ЕВФ" появилась на фоне масштабного финансового кризиса, охватившего Грецию, которая из-за рекордного дефицита бюджета, составившего 12,7% от ВВП, оказалась на грани банкротства. Этот дефицит превышает минимально допустимый для страны-участницы зоны евро.

В то же время Франция и Германия выступили против обращения Греции за помощью к МВФ.