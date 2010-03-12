Меджлис инициирует уголовное дело против министра внутренних дел
За высказывания "фашистского толка"
|Мустафа Джемилев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер Меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.
По его словам, «у нас готово обращение о возбуждении против этого человека уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни». Основанием М.ДЖЕМИЛЕВ называет высказывания «фашистского толка» в СМИ.
Он заявил, что Меджлис «особенно не рассчитывает» на украинские суды, поэтому, вероятно, будет обращаться в европейские инстанции.
Кроме того, М.ДЖЕМИЛЕВ собирается поднять вопрос об А.МОГИЛЕВЕ в Европарламенте, где у лидера крымских татар намечено выступление.
М.ДЖЕМИЛЕВ назвал опасным для Украины назначение А.МОГИЛЕВА главой МВД. «Прискорбно для страны, что люди с таким мышлением занимают большие посты», - сказал руководитель Меджлиса.
*** В 2007 году А.МОГИЛЕВ возглавлял крымскую милицию.
Во время выборов Президента Украины А.МОГИЛЕВ руководил крымским штабом Виктора ЯНУКОВИЧА.