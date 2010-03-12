Меджлис инициирует уголовное дело против министра внутренних дел

Меджлис крымских татар инициирует возбуждение уголовного дела в отношении Анатолия МОГИЛЕВА, назначенного сегодня на должность министра внутренних дел Украины, за разжигание межнациональной розни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер Меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

По его словам, «у нас готово обращение о возбуждении против этого человека уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни». Основанием М.ДЖЕМИЛЕВ называет высказывания «фашистского толка» в СМИ.

Он заявил, что Меджлис «особенно не рассчитывает» на украинские суды, поэтому, вероятно, будет обращаться в европейские инстанции.

Кроме того, М.ДЖЕМИЛЕВ собирается поднять вопрос об А.МОГИЛЕВЕ в Европарламенте, где у лидера крымских татар намечено выступление.

М.ДЖЕМИЛЕВ назвал опасным для Украины назначение А.МОГИЛЕВА главой МВД. «Прискорбно для страны, что люди с таким мышлением занимают большие посты», - сказал руководитель Меджлиса.

*** В 2007 году А.МОГИЛЕВ возглавлял крымскую милицию.

Во время выборов Президента Украины А.МОГИЛЕВ руководил крымским штабом Виктора ЯНУКОВИЧА.