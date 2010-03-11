Отвечает ли интересам Украины вступление в НАТО? (опрос)

Большинство экспертов считают, что вступление Украины в НАТО в целом соответствует национальным интересам страны.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Центром Разумкова.

В частности, «да» ответили 43,1% опрошенных, «скорее да» - 32,1%. Ответы «нет» и «скорее нет» дали 7,3% и 10,1% соответственно.

По мнению абсолютного большинства (80,7%) украинских экспертов, следует, не форсируя процесс вступления в НАТО, сосредоточиться на эффективном выполнении годовых национальных программ, углублять сотрудничество с Альянсом, проводить соответствующую информационную кампанию. В свою очередь 4,6% респондентов считают необходимым активизировать переговорный процесс по вступлению Украины в НАТО. 3,7% поддерживают идею сокращения сотрудничества с Альянсом, а 6,4% убеждены в том, что Украине следует отказаться от вступления в НАТО.

Комментируя результаты исследования, директор международных программ Центра Разумкова Михаил ПАШКОВ отметил, что эксперты, в целом поддерживая идею присоединения страны к НАТО, осознают, что вступление в эту организацию не в повестке дня отношений Украина-НАТО, из-за очевидной неготовности обеих сторон.

Экспертный опрос был проведен Центром Разумкова 8-19 февраля 2010 года. Опрошено 109 экспертов – народных депутатов Украины, представителей центральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных исследовательских структур в Киеве и регионах Украины, СМИ.