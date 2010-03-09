В Минэкономики отчитались об отрасли, которая вышла из рецессии

Металлургическая отрасль Украины вышла из рецессии и восстанавливает темпы роста.

Такое мнение высказал сегодня министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН в ходе совещания, посвященного перспективам развития отечественной металлургической промышленности, сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

В пресс-релизе, размещенном на сайте Минэкономики, со ссылкой на Б.ДАНИЛИШИНА отмечается, что на протяжении четырех последних месяцев наблюдался рост объемов металлургического производства по отношению к предыдущему месяцу (в октябре 2009 года – 16,2%, ноябре 2009 года - 47,6%, декабре 2009 года - 27,3%, январе 2010 года - 26,6%).

«Ежемесячный положительный результат был обеспечен стимулирующим влиянием роста внешнего спроса и цен на металлопродукцию на мировом рынке и активизацией металлотрейдеров, которые пополняли складские запасы», - цитирует пресс-служба слова министра.

В пресс-релизе также приводятся данные объединения «Металлургпром», согласно которым производство чугуна в январе-феврале 2010 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 15% и составило 4 млн. 420 тыс. тонн, выплавка стали возросла на 12% - до 5 млн. 69 тыс. тонн. Производство металлопроката за январь-февраль 2010 года составило 4 млн. 680 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в январе-феврале 2009 года.

По информации Минэкономики, за 4 дня марта 2010 года среднесуточное производство чугуна по сравнению с февралем 2010 года увеличилось на 9,3% - до 81,3 тыс. тонн, стали – на 12,2% до 93,9 тыс. тонн.

В Минэкономики отмечают, что отечественные металлургические предприятия в январе т. г. увеличили экспорт горячекатаного проката, по отношению к январю прошлого года, на 24,1% - до 461,7 тыс. тонн. Экспорт холоднокатаного проката увеличился на 0,1% - до 66,8 тыс. тонн. Экспорт арматуры в январе 2010 года увеличился по сравнению с январем 2009 года на 40,2% - до 255,2 тыс. тонн. Экспорт катанки увеличился в январе этого года в 2,8 раза - до 169,6 тыс. тонн.