На Донбассе женщины превосходят мужчин по уровню образования

В Донецкой области в настоящее время женщины составляют 54,6% всего населения региона, или на 1 тыс. женщин приходится 831 мужчина.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, продолжительность жизни женщин в регионе в среднем составляет 73 года, что на 13 лет больше продолжительности жизни мужчин. Общая численность населения Донецкой области на начало 2010 года составила 4 млн. 466,7 тыс. человек.

Статистики отметили, что женщины являются экономически активной частью общества и составляют свыше половины (52%) всех работающих в экономике области. Среди занятых в индустрии женщин, правда, меньше (38%), зато в легкой и пищевой промышленности их доля составляет соответственно 80 и 60%. Прекрасная половина традиционно преобладает среди работников культуры, образования и здравоохранения, где их удельный вес составляет от 74 до 86%.

Женщины в Донецком регионе составляют более половины (52%) научных работников области. Правда, среди ученых высшей квалификации доля женщин меньше. На них приходится 46% общего числа кандидатов наук и 21% – докторов наук.

Женщины успешно трудятся также в органах государственного управления – 75%, в учреждениях почты и связи – 70%, юстиции и правосудия – 69%, в сфере информатизации – 59%. Среди банковских служащих их насчитывается 71%, столько же – в розничной торговле. А среди тех, кто подсчитал все эти показатели, женщин еще больше – в статистических органах области их доля составляет 95%.

В облстатуправлении констатировали, что, несмотря на то, что женщины и мужчины получают у нас в стране равную оплату за одинаковый труд, среднемесячная заработная плата занятых в экономике области женщин за 2009 год составила 1650 грн., что почти на 1 тыс. грн., или на 37% меньше средней зарплаты мужчин. Связано это со структурными отличиями занятости мужчин и женщин по видам деятельности. Удельный вес женщин выше в отраслях с низким уровнем оплаты труда, а в промышленности, строительстве, на транспорте многие профессии с более высоким заработком традиционно являются сугубо мужскими. К тому же в силу различных причин женщинам не всегда удается достигать в своей карьере верхних ступенек.

Статистики с сожалением отмечают, что женщины чаще, чем мужчины подвержены риску потерять работу. В числе официально зарегистрированных в области безработных 60% – женщины. Если в общей численности принятых в 2009 году на работу удельный вес женщин составил 39%, то среди уволенных по сокращению штатов – 50%.

В то же время в облстатуправлении подчеркнули, что женщины в Донецкой области не уступают мужчинам по уровню образования, а во многих случаях и превосходят их. Среди женщин, занятых в экономике области, доля дипломированных специалистов составляет 59%, а в общей численности мужчин – 44%. При этом полное высшее образование имеют свыше четверти работающих женщин и пятая часть – мужчин.

Из общего числа студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации в нынешнем учебном году на прекрасный пол приходится 57%. Среди аспирантов удельный вес женщин равен 63%, докторантов – 48%.