Инвалидные кресла с электроприводом Кабмин хотел приравнять к троллейбусам

Окружной административный суд города Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета министров № 1015 от 12 ноября 2008 года в части, по которой дети-инвалиды до достижения 14-летнего возраста были лишены права пользоваться колесными креслами с электроприводом.

Как сообщили УНИАН в Украинском Хельсинском союзе по правам человека, таким образом был полностью удовлетворен иск жителя Харькова Виталия МАТЮШЕНКО, 7-летняя дочь которого Юля также была лишена Кабмином возможности передвигаться на инвалидном кресле с электроприводом.

Суд согласился с доводами истца о том, что постановление Кабмина № 1015 противоречит законам Украины „Об основах социальной защищенности инвалидов”, „О реабилитации инвалидов”, а также ратифицированной Украиной Конвенции ООН “О правах инвалидов”.

В свою очередь представители Кабинета министров настаивали в суде, что инвалидное кресло с электроприводом по аналогии можно приравнять к троллейбусу, электромобилю и другому электротранспорту, а следовательно, несовершеннолетние дети-инвалиды могут создавать опасные ситуации на автодорогах.