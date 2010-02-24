В АэроСвите заявляют о нарушении прав акционеров

В процессе приобретения акций компании "АэроСвит" были нарушены права ее акционеров. Об этом УНИАН сообщил секретарь наблюдательного совета ЗАО "Авиакомпания" АэроСвит" Максим ЮХИМЕНКО.

В частности, сказал М.ЮХИМЕНКО, при выкупе одним из акционеров акций были нарушены права другого акционера, поскольку ему не сделали предложение о первоочередном выкупе акций, что может повлечь отмену самой операции в суде.

Напомним, генеральный директор - президент холдинга Eastone Геннадий ГАЗИН 18 февраля в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" также заявлял о нарушении прав акционеров "АэроСвита". По его словам, перераспределение акций произошло не на законных основаниях. При этом Г.ГАЗИН не исключил возможности, что эта сделка будет опровергнута в суде.

Эксперты считают, что у подобных судебных споров есть реальная перспектива. Как отметил руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО, действующее корпоративное законодательство предусматривает первоочередное право существующих акционеров ЗАО на приобретение акций данного общества. «Шансы акционеров выиграть дело в суде я оцениваю высоко», - отметил эксперт.

«Вызывает удивление нарушение именно этой нормы законодательства, поскольку в последнее время она в основном соблюдалась. Эта ситуация напоминает мне 90-е годы, когда корпоративное законодательство едва соблюдалось», - добавил В.БУТКО.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит" - Украинские авиалинии", создана в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

По данным компании, ее акции распределены так: Фонду госимущества принадлежит 22,3941%, ООО "ГенАвиа-инвест" - 24,999%, ООО "Укринфоконсалт" - 9,8%, ООО "Бюро" - 4,8%, еще 38% акций находятся в собственности нидерландской компании Gilward Investments BV.

Чистый убыток компании за 2008 г. составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 г. в размере 21,7 млн. грн. УФ компании - 19,36 млн. грн.