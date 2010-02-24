Украинцы массово ввозят продукты через западную границу

Рост цен стимулирует украинцев закупать продукты питания за рубежом. Пограничники западного региона фиксируют резкое увеличение попыток ввоза продуктов, чаще всего - мяса.

Мясо, сахар, кофе, вино и водка, овощи и фрукты – вот основные виды продуктов, которые украинцы пытаются ввезти, потому что в соседних государствах они стоят дешевле, да и пасхальные праздники не за горами. Особенно активизировались нарушители за последние две недели, число попыток увеличилось втрое, сообщили в Госпогранслужбе западного региона.

Из всех обнаруженных случаев контрабанды 74 процента – мясо. Его пытаются ввезти небольшими партиями до 300 кг, чаще всего из Польши. Большую партию контрабанды мяса до 20 т за последние месяцы задерживали дважды. Из Польши украинцы везут и сахар, цена на который выросла в Украине едва ли не больше всего. А вот вино и водку закупают в Румынии, Молдове и Венгрии и везут тоже в незначительном количестве до 5 литров.

Кофе, овощи и фрукты чаще всего приходится изымать на украинско-венгерском участке границы, информируют пограничники. В то же время аналитики Госпогранслужбы прогнозируют, что с приближением праздников незаконный ввоз продуктов будет учащаться. Этот перечень пополнится твердыми сырами, цитрусами и маслом.

В таможенной службе не исключают, что активизируется и так званая «серая» контрабанда, когда товар пытаются ввезти по заниженной цене или весу, или транзитной схеме.

Немецкая волна