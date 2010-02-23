Комитет по присуждению премии им. Леси Украинки назвал лауреатов-2009

Комитет по присуждению правительственной премии имени Леси Украинки под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА определил победителей за лучшие литературно-художественные произведения для детей и юношества в четырех номинациях за 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины.

В номинации "Литературные произведения" большинство членов Комитета по присуждению правительственной премии им. Леси Украинки отдали свои голоса за украинского классика Дмитрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО и его повесть-сказку "Хлопчик Горіхове Зерня і Лісовичка". Книга-победитель рассчитана на детей старшего детсадовского и младшего школьного возраста. 74-летний автор за свою жизнь написал много поэтических книг, книг для детей, осуществил переводы произведений с чешского, словацкого, литовского, белорусского, монгольского, латинского языков.

Анимационный фильм "Приключения Котигорошко и его друзей. Волшебный горох" режиссера Ярославы РУДЕНКО-ШВЕДОВОЙ победил в номинации "Кинопроизведения для детей и юношества".

Также в ходе заседания члены Комитета отдельно отметили игровой фильм для детей "Фося" Волынской областной творческой детской студии "Боривітер". Упомянутая лента была снята детьми - членами детского кинокружка города Луцк под руководством Марии ЛУКАШЕВИЧ.

Художница Екатерина ШТАНКО победила в номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества".

Винницкий областной украинский академический музыкально-драматический театр им. Н.К.Садовского победил в номинации "Театральные представления". Комитет по присуждению правительственной Премии имени Леси Украинки единогласно поддержал его спектакль "Лісова пісня" по одноименной драме-феерии Леси Украинки.

Каждый из победителей получит по 10 тысяч гривень.

Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества получила статус правительственной 14 января 2004 года.