Во время паводка возможны проблемы с качеством воды

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что профильные службы столицы держат на контроле ситуацию по качеству воды в Днепре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по его словам, «качество воды в Днепре – это вопрос государственного масштаба. Основные решения по нему должны приниматься Госводхозом и рыбной инспекцией. Однако мы тоже приобщились к решению этого вопроса. Я уже поручил Главному управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций рассмотреть все возможные варианты предупреждения проблемы”.

Как отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, в случае необходимости городская служба готова привлечь к работе плавучую насосную станцию «Роса-300», с помощью которой можно перекачать воду из Десны, где она чище, к Днепровской водозаборной станции.

“Ведь в случае плохого качества воды в Киевском водохранилище вода берется именно из Десны. Поэтому киевляне могут не волноваться за качество питьевой воды», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По информации Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций столицы, рассматривается также возможность привлечения специальной техники – ледокола.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на заседании правительства сообщила, что дано поручение Минтопэнерго, Минагрополитики, Минтранссвязи, Госводхозу и Госкомрыбхозу подготовить совместно перечень мероприятий по возможному предотвращению последствий прогнозируемой паводковой стихии с определением объемов и финансирования. Кроме того, по ее словам, местным органам власти будет поручено выполнять положения уже разработанного противопадкового плана мероприятий.

Она отметила, что первоочередными мерами должны стать обеспечения стабильного функционирования водных объектов Днепровского каскада, а также привлечение ледокольной техники для разрушения ледяного покрова на Днепре.

Укргидрометцентр не прогнозирует весной наводнения, которое значительно превышало бы норму.