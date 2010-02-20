Работники спецсвязи получат надбавки за работу в Чернобыльской зоне

Кабинет министров Украины издал постановление о назначении надбавки для лиц рядового и начальственного состава Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые несут службу вахтенным методом в зоне отчуждения.

Об этом говорится в постановлении №136 от 17 февраля с.г. “Некоторые вопросы организации выполнения задач личным составом Государственной службы специальной связи и защиты информации», текст которого обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, на указанную группу госслужащих распространено действие постановления правительства от 16 октября в 2008 г. № 919 “Об установлении лицам рядового и начальственного состава органов и подразделений гражданской защиты надбавки за несение службы вахтенным методом” (Официальный вестник Украины, 2008 г. № 80, ст. 2690). Настоящим документом Администрации Госслужбы специальной связи и защиты информации предоставлены полномочия, предусмотренные указанным постановлением для Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.