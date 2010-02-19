На Прикарпатье бизнесмена расстреляли рядом со школой

На Прикарпатье расстреляли бизнесмена.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили очевидцы чрезвычайного происшествия.

По их словам, сегодня около 13.00 в городе Надворная Ивано-Франковской области, в людном месте рядом с общеобразовательной школой № 3, неизвестный несколько раз выстрелил в местного бизнесмена. Автомобиль скорой помощи доставил пострадавшего в больницу, где он умер.

В Центре связей с общественностью Управления МВД в Ивано-Франковской области сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе из областного управления .

Предполагают, что мужчина занимался бизнесом, связанным с поставками нефтепродуктов.