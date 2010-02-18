В Киеве находится чиновник Пентагона, отвечающий за Украину

В 2010 году с участием подразделений Вооруженных сил Украины запланировано провести 21 международное учение.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Иван СВИДА во время встречи с заместителем помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии доктором Силестой ВОЛЛАНДЕР, которая состоялась сегодня в Киеве.

Он уточнил, что 9 учений запланировано провести на территории Украины, и 12 – за пределами государства. В частности, предусматривается провести совместные учения с подразделениями армий стран-членов НАТО, а также России, Беларуси и Молдовы.

В то же время начальник Генштаба заметил, что решение о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в совместных военных учениях будет принимать исключительно Верховная Рада после соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

И.СВИДА отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ будут вести активную разъяснительную работу среди народных депутатов относительно необходимости положительного решения о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил иностранных государств для участия в совместных военных учениях.

“Я надеюсь, что высший законодательный орган государства положительно рассмотрит этот важный для качественной подготовки и повышения боеспособности Вооруженных сил вопрос”, - сказал начальник Генерального штаба.